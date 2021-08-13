«Зенит» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Клаудиньо. Петербуржцы заключили с бразильцем контракт до 2026 года.

Пресс-служба представила экс-игрока «Ред Булл Брагантино» видеороликом в стиле певца The Weeknd. Музыкальное сопровождение из видео напоминает песн. Blinding Lights. Артиста выбрали из-за внешней схожести с Клаудиньо.

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В составе «Брагантино» полузащитник провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 ассистов.

На Олимпиаде-2020 в Токио Клаудиньо выиграл золотую медаль.

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