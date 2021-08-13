Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ письма с планами реформ футбола в стране.

Функционеры РФС подготовили презентацию, в которой отразили все надвигающиеся на русский футбол изменения. Этот проект основан на базе анализа голландской компании Hypercube. «Этот доклад – алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», – пояснил Daily Storm источник в клубе РПЛ.

«Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», – говорится в докладе РФС.

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Hypercube предложила клубам РПЛ изменение чемпионата: с делением на группы и дополнительной лигой между ФНЛ и ПФЛ.

Клубы не одобрили реформу, но согласились с необходимостью отмены лимита.

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