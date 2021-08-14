Атакующий полузащитник Мигель Данни – один из сильнейших легионеров в истории «Зенита» и всего российского футбола. Португалец провел в России 12 лет (девять из них – в Санкт-Петербурге), забил больше полусотни мячей и завоевал восемь трофеев. Здесь же он воспитал двоих сыновей – Франсишку и Бернарду – которых некоторые фанаты «Зенита» помнят еще пухлощекими школьниками.

В 2021-м парням исполнилось по 17 лет, в августе они подписали первые профессиональные контракты. Талант близнецов приметили в «Маритиму», в академии которого они занимались почти весь период после отъезда Данни из России в 2017-м. «Для меня отец – кумир, надеюсь на карьеру и успехи, как у него», – отдал должное папе после подписания официальных документов Франсишку. Данни действительно очень много вложил в парней: для них он лучший друг, тренер и самый преданный фанат.

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Близнецы родились за год до переезда Данни в Россию и здесь сделали первые шаги к цели. «Мы мечтаем быть профессиональными футболистами. Нападающими», – рассказывали они в 2013-м официальному сайту «Зенита» . В те годы они уже были лидерами команды 2004 года рождения с задатками звезд: импровизировали в духе отца, крутили защитников и много забивали. Например, в 2015-м Бернарду с семью мячами стал лучшим бомбардиром турнира HJK CUP 2015 в Финляндии, а также забил больше всех в первенстве Петербурга. Все это под присмотром самого Данни, который, по словам директора Академии Владимира Казаченка, не пропускал ни одной игры сыновей.

При такой любви и интересе Мигеля к футбольной судьбе детей, его соцсети превратились в алтарь для поклонения их успехам. Последние пять лет он выкладывает туда фото и видео самых ярких моментов с участием Бернарду и Франсишку. Хайлайты подтверждают: парни готовятся стать большими игроками в будущем. Возможно, даже в составе «Зенита» и сборной России.

Да, такой расклад вполне реален. В 2016-м близнецы, которые все сознательное детство провели в России и идеально знают русский язык, получили гражданство РФ. «За какую команду хотели бы играть, когда станем взрослыми игроками? «Зенит», только «Зенит», – в шутку, а может быть и нет, отвечали ребята. Вероятно, ради будущего сыновей в составе сине-бело-голубых Данни цеплялся за продление контракта в последние годы перед уходом в «Славию»: португалец уже не тянул из-за возраста и травм, но оставался, чтобы Франсишку и Бернарду подольше обучались в академии «Зенита».

Русские португальцы всегда признавались в любви к России и вынужденно сменили клуб следом за отцом. Поэтому трансфер в Чехию не доставил им удовольствия, хотя это не мешало показывать высочайший уровень игры и взаимопонимания. Парни в лучших традициях большинства португальских футболистов обладают фантастической техникой.

После сезона в «Славии» близнецы уехали в Португалию и снова почувствовали себя дома, когда Данни подписал последний в карьере контракт – с «Маритиму». Там они тренировались в течение трех лет, пока в 2020-м не появилась информация о камбэке в «Зенит». Боссы сине-бело-голубых спохватились и решили оформить две сделки в одной: пригласить Данни на должность в клубе (по данным «Совспорта», обсуждались позиции в академии и в менеджменте), с которым в клуб должны были вернуться его сыновья.

«Если я вернусь в клуб, то Бернанду и Франсишку тоже перейдут в «Зенит». Мы уже говорили об этом», – рассказывал сам Мигель. Получается, переговоры действительно велись, но в итоге этого не произошло.

Теперь же переход близнецов в «Зенит» невозможен. По крайней мере, в ближайшие годы. Несмотря на теплые воспоминания о России (несколько лет назад говорили, что в Северной столице им даже комфортнее, чем на родине), сейчас Франсишку и Бернарду сконцентрированы на «Маритиму». «Я очень рад возможности, которую дал мне клуб, и надеюсь, что однажды смогу помочь основной команде», – мечтает Бернарду.

Возможно, спустя время братья все же приедут в РПЛ и выйдут на поле в синей футболке, чтобы продолжить красивую историю семьи Данни в России.

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