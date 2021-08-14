Спустя месяц после битвы за Суперкубок России состоится сиквел – «Зенит» приедет на «РЖД Арену», чтобы еще раз проверить на прочность «Локо» и Марко Николича.

Кто посмотрит матч по ТВ

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«Локомотив» мог бы сыграть с «Зенитом» в полностью боевом составе, но в матче с «Уфой» две желтые карточки получил Дмитрий Баринов. Полузащитник сборной России точно пропустит встречу, но также вопросы возникают по Федору Смолову: телеграм-каналы пишут, что в «Локо» не афишируют травму нападающего, а на тренировках наигрывается связка Франсуа Камано, Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

Дмитрий Баринов Фото: Getty Images

У «Зенита» на поле точно не выйдет Магомед Оздоев. Полузащитник получил серьезную травму в матче первого тура с «Химками» и выбыл на длительный срок. Пока неизвестно, выйдет ли на поле триумфатор Олимпиады Малком – Сергей Семак не ответил, готов ли бразилец играть. Скорее всего, мы не увидим и другого олимпионика, Клаудиньо, который только что перешел в петербургский клуб.

Форма

Обе команды здорово начали сезон с точки зрения результата, но «Зенит» стартовал куда увереннее. Команда Семака уже набрала девять очков на старте, одержав уверенные победы над «Химками», «Ростовом» и «Краснодаром». «Локо» не без проблем вытащил матчи с «Арсеналом» и ЦСКА, а с «Уралом» в меньшинстве получилось вырвать лишь ничью.

Лицом к лицу

«Локомотив» не обыгрывает «Зенит» почти два года, с сентября 2019-го.

Команды провели 59 матчей: за петербуржцами остались 19 встреч, за железнодорожниками – 17, еще 23 игры завершились вничью.

Последние пять матчей завершились с общим счетом 11:2 в пользу «Зенита».

Лучший бомбардир противостояния из действующих игроков – Сердар Азмун (6 мячей).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

«Локомотив» давно не может обыграть «Зенит», и после стартовых трех туров петербуржцы выглядят фаворитами. «Локо» пока не сталкивался с серьезным сопротивлением, а команда Семака обязательно его окажет и не уйдет с поля без забитых мячей. «Локомотиву» будет тяжело не повторить результат Суперкубка – резонно поставить на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 мячей. Кэф на это – 1,80 в БК Winline

Где смотреть

Игру, которая состоится 15 августав в 17:30 (мск), в прямом эфире покажет федеральный «Матч ТВ». А на Eurosport.ru вы можете почитать горячую текстовую трансляцию этой встречи – ищите ее по ссылке

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