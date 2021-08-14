Матч «Спартака» против «Урала» запомнится не только футбольными событиями, но и перфомансом фанатов.
Сначала болельщики выразили недовольство игровыми качествами Александра Соболева и вывесили баннер «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Матч 24-летний игрок начал на скамейке запасных.
Также была замечена большая растяжка с надписью «Критика глаза и уши режет? Пока вся команда слушала выкрики, 17, 6, 92 ушли в раздевалку от критики!» Под 17-м номером выступает Александр Ломовицкий, под 6-м – Айртон, под 92-м – Николай Рассказов.
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Болельщики московской команды выразили недовольство событиями, происходящими в команде, проскандировав несколько раз: «Не позорьте «Спартак».
Также прозвучали строчки, адресованные владельцу клуба Леониду Федуну и его супруге Зареме Салиховой: «Одна за «Шахтер», второй за «Динамо», а мы за «Спартак» без этого срама!»
- Матч завершился победой «Спартака» – 1:0.
- После четыре туров красно-белые набрали шесть очков.
- Ранее москивичи вылетели из Лиги чемпионов, оба раза уступив «Бенфике» (0:2, 0:2).
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