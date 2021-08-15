«Спартак» объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Георгием Джикией

Соглашение рассчитано до мая 2024-го с возможностью продления еще на один год, говорится в сообщении красно-белых.

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Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016 года и сходу помог москвичам выиграть первое за 16 лет чемпионство. На счету Георгия 138 матчей и 4 забитых мяча.

В составе сборной России Джикя выступил на Кубке Конфедераций-2017 и Евро-2020.

Двумя днями ранее «Спартак» продлил контракт до 2026 года с форвардом Александром Соболевым.

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