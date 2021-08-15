Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в стартовом составе на матч с «Локомотивом».
«У Дзюбы все идет как нужно, он хорошо работает. Но Азмун и Ерохин много забивают, демонстрируют хорошую игру и находятся в хорошей форме. Артем остается важным игроком нашей команды. Просто игроки, которые сегодня выходят в основе, чуть лучше готовы. Все может измениться в следующем матче. У нас 17 полевых, и все готовы выходить и бороться за место в основе», – сказал Семак в эфире Матч ТВ.
- В нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба впервые не вышел на поле в старте.
- В прошлом сезоне Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром – он забил 20 мячей.
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