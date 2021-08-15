Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив». Ранее он также присутствовал на матчах РПЛ. Тренер наблюдал за играми «Спартака», ЦСКА и «Динамо».
Недавно Карпин провел встречу с футболистами «Зенита» в Санкт-Петербурге. С Артемом Дзюбой у специалиста был отдельный разговор, который, как сообщается, длился около часа. В прошлом у Карпина и Дзюбы случались конфликты.
- «Зенит» в трех турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ.
- Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова.
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин: «Дзюба – капитан сборной? Был»
Чемпионат России
«Что было – не важно». Карпин пообщался с Дзюбой о сборной
ЧМ. Квалификация. Европа
«С Фернандесом был честный разговор». Карпин – о Марио в сборной