Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив». Ранее он также присутствовал на матчах РПЛ. Тренер наблюдал за играми «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

Недавно Карпин провел встречу с футболистами «Зенита» в Санкт-Петербурге. С Артемом Дзюбой у специалиста был отдельный разговор, который, как сообщается, длился около часа. В прошлом у Карпина и Дзюбы случались конфликты.

«Зенит» в трех турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ.

Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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