«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в четвертом туре чемпионата России.

Первый тайм закончился без голов, зато с четырьмя желтыми карточками. Предупреждения получили Далер Кузяев, Тин Йедвай, Мацей Рыбус и Даниил Куликов.

В перерыве Марко Николич выпустил на поле Наира Тикнизяна. Для бывшего защитника ЦСКА матч с «Зенитом» стал первым в составе «Локомотива». На 50-й минуте Кузяев получил вторую желтую карточку за нарушение на Рифате Жемалетдинове. Это второе удаление в карьере полузащитника «Зенита».

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За семь минут до конца встречи Сердар Азмун вышел один на один с Гилерме – вратарь сбил с ног иранца, и Сергей Карасев назначил пенальти. 11-метровый реализовал Алексей Сутормин – вратарь угадал, но не смог отразить мяч.

Еще один пенальти арбитр назначил за пару минут до финального свистка. Сбили Рифата Жемалетдинова – после долго просмотра повтора Карасев указал на точку. Федор Смолов переиграл Михаила Кержакова и вернул ничейный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Уфой» 21 августа. Начало – в 16:00 по московскому времени.

«Локомотив» примет «Краснодар» 22 августа в 16:00.

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