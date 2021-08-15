«Чувствую, что полностью готов – и физически, и эмоционально. Все зависит от тренера, но я рвусь в бой», – обрадовал Малком 15 августа. За неделю до интервью бразилец забил победный мяч в финале Олимпийского футбольного турнира, но рейс из Токио и акклиматизация не помешали плеймейкеру возить «Локомотив» целых 70 минут.

Малком активнее всех в «Зените» напирал на ворота Гилерме. Полузащитник раздал три точных лонгболла из трех, а еще подарил партнерам две передачи под удар – по последнему показателю он оказался лучшим в команде. Если погрузиться в продвинутые цифры, бразилец занял второе место в «Зените» по xGChain, общей остроте атак с участием футболиста.

Малком Фото: Getty Images

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Именно Малком создал самый острый момент петербуржцев с игры. На 51-й минуте олимпийский чемпион выскочил в быстрый отрыв и прострелил в центр штрафной, на Сердара Азмуна. Иранец вдарил в касание, но промахнулся. UnderStat оценил выстрел нападающего в 0,23 xG – ни один другой удар «Зенита» так высоко не котировался.

Кроме того, Малком собрал три нарушения правил – одно из них привело к желтой для Мацея Рыбуса, другое – для Франсуа Камано.

Одной атакой вклад Малкома не ограничился – 10-й номер «Зенита» активно для звездного легионера возвращался в защиту. На счету полузащитника остались две попытки отобрать мяч. Такой же показатель – у Дугласа Сантоса. В контексте защиты запомнилось включение Малкома на 34-й минуте. Полузащитник отбежал к центральной линии, отобрал мяч и рванул к чужой штрафной. По пути плеймейкера подкосил Рыбус – это привело к острому стандарту.

Московский перфоманс Малкома прервала травма головы. На 56-й минуте Пабло уронил неудержимого бразильца на газон. В полузащитника «Зенита» по инерции влетел Станислав Магкеев – бразилец получил удар и запросил замену спустя 17 минут.

После игры Сергей Семак подтвердил : Малком получил сотрясение мозга. «Посмотрим на его состояние», – заключил тренер «Зенита», хотя с таким диагнозом все должно быть очевидно. Если диагноз вдруг не опровергнут, питерский клуб потеряет звезду до сентябрьских матчей.

Кто восполнит потерю Малкома, непонятно. Может, соотечественник Клаудиньо, который смотрел матч с «Локомотивом» с вип-трибуны?

Токио-2020 Ноль матчей в старте и золотой гол. Малком на ОИ 07/08/2021 В 16:42