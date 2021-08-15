Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена больше не хочет выступать за клуб и просит выставить его на трансфер. У футболиста случился конфликт с нападающим Владимиром Ильиным.
По информации «Чемпионата», после конфликта с Ильиным Вилена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Отмечается, что голландец попросил выставить его на трансфер.
- «Краснодар» в рамках 4-го тура принимал тульский «Арсенал» и выиграл со счетом 3:2.
- Вильена не попал в заявку, главный тренер Виктор Гончаренко объяснил это дисциплинарным наказанием игрока.
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