Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена больше не хочет выступать за клуб и просит выставить его на трансфер. У футболиста случился конфликт с нападающим Владимиром Ильиным.

По информации «Чемпионата» , после конфликта с Ильиным Вилена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Отмечается, что голландец попросил выставить его на трансфер.

«Краснодар» в рамках 4-го тура принимал тульский «Арсенал» и выиграл со счетом 3:2.

Вильена не попал в заявку, главный тренер Виктор Гончаренко объяснил это дисциплинарным наказанием игрока.

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