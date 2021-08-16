Защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
«Сельта» обратилась к московским армейцам для обсуждения перехода бразильца, об этом написал в твиттере журналист TVGalicia Виктор Лопес.
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«Сельта» хотела бы арендовать 22-летнего игрока с правом выкупа, ЦСКА же заинтересован сразу продать футболиста.
«Переговоры достаточно продвинутые», – подтвердил информацию о переговорах агент Фукса Матеус Ассаф.
  • Бруно Фукс перешел в ЦСКА в 2020 году.
  • Из-за травм защитник провел на поле лишь 13 минут.
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