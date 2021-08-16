Нападающий «Зенита» Артем Дзюба постепенно становится запасным футболистом сине-бело-голубых: сначала он вышел со скамейки в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России, а затем – с теми же железнодорожниками в РПЛ. При этом в чемпионате Сергей Семак отвел Артему на поле всего три минуты.

Контракт Дзюбы истекает в конце нынешнего сезона, но может автоматически продлиться, если форвард проведет на поле более 70% игрового времени, сообщает «СЭ». Пока с учетом Суперкубка футболист отыграл всего 56,57% – если он продолжит сидеть на банке, велики шансы сменить клуб.

Всего «Зениту» гарантированно предстоит провести 38 игр – к ним могут добавиться плей-офф Кубка России или еврокубков, но их сейчас в учет мы брать не станем, так как не знаем деталей соглашения. Пять матчей Дзюба уже отыграл и не досчитался в них 193 минуты – уже 5,6% от разрешенного лимита Артем потратил. Игроку можно пропустить не более 30% матчей – это неполные 12 встреч или 1026 минут. Опять же это общая сумма – отсчет уже пошел, поэтому у Дзюбы осталось 833 минуты или чуть больше девяти игр.

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Если условия распространяются только на матчи РПЛ, что было бы правильнее, так как только в этом турнире количество матчей фиксировано, то у Дзюбы все еще хуже – ему можно сидеть на скамейке лишь 7,5 матчей (677 минут).

Если Сергей Семак продолжит давать Артему столько же времени, то в первом случае о его непродлении контракта как о свершившемся факте можно будет говорить после 17 матчей. Во втором случае – после 11-го или 12-го тура РПЛ.

В составе «Зенита» Дзюба выиграл три чемпионства России, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Артем – двукратный лучший бомбардир РПЛ (2019/20, 2020/21) и двукратный лучший ассистент (2018/19, 2019/20).

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