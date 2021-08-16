Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника «Ростова» Максима Осипенко.
По информации журналиста Анара Ибрагимова, бело-голубые предлагают за игрока 7 млн евро – «Ростов» готов рассматривать продажу, но за 8 млн. Осипенко должен стать заменой Ивану Ордецу, контракт которого с «Динамо» истекает следующим летом. Отмечается, что в летнее трансферное окно команду Сандро Шварца, возможно, покинет еще один защитник: Роман Евгеньев может оказаться в ЦСКА – у футболиста также остался год контракта.
- Максим Осипенко попал в сборную России и примет участие в сборе национальной команды перед матчами отбора ЧМ.
- Роман Евгеньев находился в расположении сборной России во время Евро-2020, где не провел ни одной встречи.
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