Александр Ерохин – самый стабильный игрок «Зенита» на старте сезона-2021/22. Пока Артем Дзюба сидит без регулярного места в основе, а Малком привыкает к статусу олимпийского чемпиона, бывший полузащитник «Урала» и «Ростова» закидывает в среднем по голу за игру. Таким же темпом может похвастать только Сердар Азмун – пара из Питера возглавляет список лучших бомбардиров после четырех матчей в РПЛ.

«Моя родная позиция – центральный полузащитник. Я привык действовать из глубины, часто находиться с мячом и врываться в штрафную. Но роль второго форварда близка. В этом амплуа я стартую с иного места, но действия и выбор позиции похожи», – объяснял Ерохин в феврале 2021 года. Звездная статистика Александра связана с возросшей ответственностью на мяче. Кажется, нужные навыки игрок приобрел еще на стартовом отрезке взрослой карьеры – в «Шерифе» из Тирасполя.

Александр Ерохин, «Зенит» Фото: Getty Images

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Футбольный путь Ерохина начался в академии «Локомотива». В московский клуб 14-летнего паренька перевез Геннадий Иванович Смертин, отец Алексея Смертина, который работал тренером и заметил будущую звезду «Зенита» на региональном турнире. В столице Александру потребовался лишь один проверочный матч, чтобы доказать: он достоин места в молодежке.

До «Локомотива» Ерохин представлял «Динамо» из родного Барнаула. Александр не посмотрел на уговоры северного клуба и при первой же возможности двинул в Москву. В новом городе нападающий окончил футбольное образование и пролез в дубль – на этом его карьера могла притормозить.

По словам Ерохина, после очередной тренировки с резервным составом его подозвал клубный селекционер. Работник «Локо» признался: с Александром могут не продлить контракт. В столичной команде перестали верить в талант молодого футболиста. Тут и возникла перспектива двинуть в «Шериф».

Александр Ерохин в составе «Шерифа». Фото: Getty Images

«В «Локомотиве» работал селекционер со знакомствами в Молдавии. Он предложил «Шерифу» просмотреть меня. Спустя месяц я подписал контракт», – вспоминал Ерохин в 2014-м. По словам Николая Зюзина, бывшего директора тираспольского клуба, в Александре были уверены все: и агент, и тренер, и президент, и даже люди, которые перевезли его за границу вопреки московским скептикам. Юный талант дождался 18-летия и принял полноценное предложение от нового клуба.

В первом же взрослом сезоне за «Шериф» Ерохин выбил 16 голов за 41 игру и превратился в главного бомбардира команды. Причина – в скором переходе на позицию в атаке. Посреди сезона нападающих тираспольцев покосили травмы – главный тренер Леонид Кучук вынужденно передвинул Александра в переднюю линию. По словам северянина, коуч отметил его талант после первого же молдавского просмотра.

«Помощником Кучука был Олег Кононов. С ним было больше индивидуальной работы. Она касалась и видения поля, и приема мяча. Много внимания уделялось тактике. Например, вставали на поле по выбранной схеме, в зависимости от расположения мяча перемещались в нужные зоны. Отрабатывали все до автоматизма», – рассказывал Ерохин в 2014-м.

Успех Александра в Тирасполе чуть не оборвала травма с задержкой дыхания. По словам Зюзина, Ерохин получил ее в матче с молдавским аутсайдером. «Саша забил три мяча, мы вели в счете. Напрашивалась замена: впереди «Шериф» ждали еврокубки, хотелось поберечь игрока. Как раз перед уходом с поля Ерохин выскочил один-на-один с вратарем и столкнулся с ним в воздухе – голкипер ударил его ногой в голову. У Александра запал язык, он получил тяжелое сотрясение мозга и долго восстанавливался», – вспоминал функционер.

«Несусь, смотрю на мяч, вратаря не вижу. А он вышел из ворот и прыгнул как в карате – у меня перелом лицевой кости. Когда восстанавливался, Кучук дал ключи от квартиры в Одессе со словами: «Езжай на недельку, переведи дух, у моря погуляй», – рассказывал Ерохин.

Александр Ерохин в составе «Шерифа». Фото: Getty Images

Ко второму тираспольскому сезону Александра «Шериф» закупился нападающими. Молодого россиянина вернули в среднюю линию. На статистике перестановки почти не отразились: в сезонах-2009/10 и 2010/11 Ерохин выбил по 11 голов.

К забивному Александру присмотрелись в сборной Молдовы. Янгстеру предложили гражданство и место в национальной команде – он отказался, поскольку ждал вызов в сборную России. Жизнь в Тирасполе давалась легионеру с легкостью: по ощущениям Ерохина, большинство местного населения составляли русскоговорящие люди, что устранило проблемы с адаптацией.

Другие впечатления Александра связаны с молдавским бытом. Россиянину запомнились разбитые дороги: на один из выездных матчей «Шериф» добирался семь часов. Иногда с трибун прилетали мелочь и конфеты, а местные люди увлекались виноделием. Известный молдавский напиток Ерохин даже привозил домой – правда, сам не пробовал.

В родном Барнауле полузащитник проводил каждый отпуск. Один из приездов окончательно сблизил футболиста с будущей женой, Вероникой. Так закрутились отношения на расстоянии: иногда девушка заранее сдавала экзамены и приезжала к Александру в Тирасполь, Ерохин при каждой возможности брал билеты на север.

То ли из любви, то ли из скуки (от обилия времени он даже научился играть на гитаре), но в 2010 году Ерохин вернулся в Россию. По итогам второго сезона в «Шерифе» Александра признали лучшим полузащитником молдавского чемпионата. Футболистом тут же заинтересовался «Краснодар». «На переговоры приехал генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Договорились мы быстро, так как я хотел вернуться в Россию», – вспоминал полузащитник.

Ерохин покинул «Шериф» трехкратным чемпионом и обладателем Кубка Молдовы. Еще Александр увез в «Краснодар» охапку еврокубкового опыта: за время карьеры в Тирасполе полузащитник отбегал 11 матчей в квалификации Лиги чемпионов и 12 – в Лиге Европы. Именно в ЛЕ россиянин забил самый запоминающийся гол зарубежной карьеры: подставился под вынос от вратаря киевского «Динамо», в результате мяч отлетел в пустые ворота.

17 августа «Шериф» продолжит отбор в Лигу чемпионов-2021/22. В соперниках вновь «Динамо», только теперь – из Загреба. Возможно, Ерохин последит за матчем из ностальгии. «В «Шерифе» Леонид Кучук поверил в меня, молодого парня. Мы выступали в групповом этапе Лиги Европы. Его доверие сыграло большую роль в начале моей карьеры», – признавал Александр в 2017-м.

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