Экс-главный тренер «Ахмата» и бывший игрок сборной России прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на первый сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина.
«Тренерский штаб выбрал именно тех, кто хорошо проявил себя в начале сезона. Вызвали всех сильнейших на данный момент. Мы с вами видим, а это может определить даже непрофессионал, что Дзюба еще не готов к сезону.
Знаем, что он, как участник Евро-2020, имел меньше времени в подготовительном периоде, но сейчас он просто не готов. Есть люди, которые лучше физически. Когда Артем наберет форму, он точно получит место в составе «Зенита» и, может быть, будет приглашен в национальную команду», – приводит слова Ледяхова РИА Новости.
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