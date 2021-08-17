Российская Премьер-лига (РПЛ) по уровню интенсивности футбола занимает 19-е место в мире. В рамках исследования были изучены 28 лиг. Данные рассчитывались по последнему законченному сезону. Интенсивность футбола определяется на основе процента бега высокой интенсивности (быстрее 19,8 км/ч) от общего расстояния, которое пройдено игроками.

В РПЛ при средней длине дистанции 10033 м показатель интенсивности составил 7,15%.

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В тройку лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры вошли:

1. Чемпионат Англии (7,82%, 10071 м);

2. Чемпионат Польши (7,81%, 10267 м);

3. Чемпионат Испании (7,75%, 10363 м).

Данные опубликованы Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

В таблице коэффициентов УЕФА РПЛ занимает 9-е место.

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