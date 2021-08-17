Опубликовано 17/08/2021 в 18:44 GMT

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич подтвердил, что искал новую команду хорвату в Серии А.

«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая «Наполи». Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», – сказал Мартич по сообщению Metaratings.ru

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, за это время он провел 106 матчей, забив 33 мяча.

Его действующий контракт с армейским клубом заканчивается летом 2024 года.

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