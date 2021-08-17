Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина сравнила Светлану Ромашину с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Дзюба или Ромашина? Да как тут вообще можно выбирать? Конечно, Света Ромашина! Вы чего, их даже сравнивать невозможно. Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький футболист в мировом масштабе. Это совершенно несравнимые величины в спорте», – заявила Шишкина по информации «Спорт-Экспресс».
- Светлана Ромашина на Олимпиаде в Токио завоевала две золотые медали, став семикратной чемпионкой Игр в синхронном плавании.
- Артема Дзюбу не вызвали в сборную России по футболу на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
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