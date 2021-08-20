Россия теряет позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Пока Российская Премьер-лига находится на девятом месте с показателем 30,683 балла. После вылета «Рубина» и «Сочи» из квалификации Лиги конференций, а «Спартака» – из отборочного раунда Лиги чемпионов русским клубам негде набирать баллы во славу местного футбола.

Поэтому уже подступают конкуренты из Австрии, которая занимает десятое место в таблице. Еще 13 августа у австрийской Бундеслиги общий результат составлял 29,350 балла. Спустя неделю клубы из этой страны набрали суммарно 30,050 балла.

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Все дело в победе «Зальцбурга» над датским «Брондбю» в раунде плей-офф ЛЧ, а также крупном успехе венского «Рапида» над украинской «Зарей» со счетом 3:0 в отборе ЛЕ. В Лиге конференций ЛАСК также не проиграл и скатал ничью с шотландским «Сент-Джонстоном» (1:1).

Но Россия также отстает от Шотландии, занимающей восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Еще неделю назад клубы ШПЛ набрали 30,700 балла, а спустя семь дней – уже 31,200 балла. «Селтик» и «Рейнджерс» одержали победы в раунде плей-офф Лиги Европы – над голландским АЗ (2:0) и армянским «Алашкертом» (1:0).

Россия представлена в Лиге чемпионов только санкт-петербургским «Зенитом», в Лиге Европы сыграют «Локомотив» и «Спартак».

У Австрии и Шотландии пока нет ни одного подтвержденного представителя в групповых этапах двух главных еврокубковых турниров.

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