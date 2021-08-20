На общем собрании клубов РПЛ, которое состоится 23 августа, обсудят формат проведения чемпионата и лимит на легионеров.
По информации «РБ Спорт», именно эти вопросы станут ключевыми при обсуждении на заседании. Клубы обсудят не только отмену лимита, но и другие форматы: «7+4» на поле (без ограничения иностранцев в заявке), «10+15» в заявке (максимум 10 иностранцев в заявке, все они могут появляться на поле).
Предложение РФС – полностью отменить лимит. Ранее РФС попросил РПЛ определиться по формату лимита до 25 августа, лига же попросила клубы высказать позицию до 20 августа.
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- На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).
- В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.
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