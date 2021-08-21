РПЛ не устроило состояние газона на четырех футбольных аренах. «Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено.
«Клубы обязаны принять меры для улучшения качества полей на стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лигой привлечены эксперты, которые работают совместно с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации», – сообщает телеграм-канал РПЛ.
- Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей после положительного заключения комиссии РФС и РПЛ.
- Инспекционный контроль проводится не позднее, чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча.
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