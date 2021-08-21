Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по проведенным матчам.

Он вышел на поле с первых минут встречи пятого тура Премьер-лиги-2021/22 против грозненского «Ахмата». Игра с чеченским клубом стала для Акинфеева 490-й в русской лиге.

Он превзошел достижение бывшего защитника ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Сергея Игнашевича. Центрбек закончил карьеру с 489 матчами в чемпионате страны. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

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Из действующих футболистов рекорд Акинфеева может превзойти экс-капитан национальной команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он провел в Премьер-лиге 367 матчей.

Игорь Акинфеев – шестикратный чемпион России и обладатель Кубка страны, а также бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении 18 лет. Он дебютировал за армейский клуб 31 мая 2003 года в матче против «Крыльев Советов».

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