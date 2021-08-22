Бывший пресс-атташе «Спартака» Иван Корж рассказал о диалоге между капитаном красно-белых Георгием Джикией и предыдущим тренером команды Доменико Тедеско после матча с «Сочи» в сезоне-2020/21.

«То, что в тот день произошло, больше не должно повторяться в футболе – российском или мировом. В нем нет места для расизма, шовинизма и всего того, что я слышал в подтрибунке стадиона «Фишт». Потом, когда мы летели обратно, ко мне подошел Джикия. Говорит: «Пошли к Доменико, нужно кое-что перевести».

Далее я переводил беседу капитана команды с главным тренером. Суть слов Георгия была такова: «Я, команда и клуб абсолютно не приемлют то, что случилось в Сочи. Я сам не русский и мне все эти вещи слышать неприятно. Прими извинения от меня и от команды в частности и знай, мы за тебя и всегда с тобой». После этого Джи и тренер обнялись, а я был всему этому свидетелем», – приводит слова Коржа «Матч ТВ»

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В перерыве встречи с «Сочи» тренер южан Дмитрий Бородин указал Тедеско, что он находится на чужой земле. После игры в подтрибунном помещении произошла потасовка.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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