«Локомотив» опубликовал пост в соцсетях после победы над «Краснодаром» в чемпионате России. Содержание сообщения разгневало многих болельщиков.

«Выбирай правильные цвета», – гласит подпись к фотографиям. На каждом из четырех снимков в подборке футболисты «Локо» запечатлены с Гжегожем Крыховяком – поляк недавно сменил клуб.

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«Мда, уж кто-то, а Гжегож не заслужил...» – написал Ivan Litvin.

«Нет предела человеческой мерзости. Гжегож – потрясающий пример классного легионера. Сильный игрок, настоящий лидер, борец и профессионал, который отдавал себя полностью на поле. Мне противно, пожалуйста, выберите другие цвета те, кто это запостил», – предложил Djibril Simon.

«Ну так расскажите тогда, почему он ушел», – призвал Oceaniq.

«Он вас немощей тащил столько времени... А вы... Хотя что с женщин взять?» – задался вопросом Капитан Шепард.

«Днище», – подытожил romanenko_1996.

В комментах отметился соотечественник Крыховяка, футболист «Локомотива» Мацей Рыбус. «Admin», – написал защитник и добавил эмодзи с перекошенным лицом.

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