Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде – российские игроки.

Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе. А это всегда плохо заканчивается. Пусть наши результаты будут нашими, а не чужими – мы покупаем зарубежных игроков, тем самым покупаем результаты. А потом проваливаемся на уровне сборной, потому что играть некем.

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Можно накупить себе легионеров, радоваться, побеждать на клубном уровне, но наш спорт будет в заднице. А те, кто делает бабки на клубах, будут дальше и больше зарабатывать. Но мы ради чего спорт развиваем? Чтобы барыги стали богаче, или чтобы парни и девчонки выбирали спорт, а не наркотики?» – сказал Милонов в интервью Sport24

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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