Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу лимита на легионеров и его возможной отмены.

«Если говорить про мое личное мнение, то, например, вопрос, касающийся качественных критериев для легионеров, – правильный, но с оговоркой, что он должен одинаково работать на все клубы, независимо от их бюджетов. Не можем допустить, чтобы эти критерии стали заградительным барьером для клубов с небольшим бюджетом, ведь это неправильно. Легионеры могут быть никому не известными, но в перспективе вырасти и принести клубу доход. Должны ли мы лишать клуб такой возможности?

Вопрос изменения формата – очень масштабный. Проектный офис РФС и Hypercube проделали большую и содержательную работу, предложили формат «Юпитер-16» (швейцарская система осенью + плей-офф весной – Eurosport.ru). Мы недавно общались с коллегами из Hypercube, задавали вопросы по спортивной части, календарю, коммерции, чтобы лучше понимать, как оптимально адаптировать его под все существующие в лиге процессы. Я сторонник взвешенных решений, особенно когда цена ошибки очень высока, поэтому хотел бы выслушать мнения всех клубов на этот счет на общем собрании.

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С другой стороны, думаю, что реформировать нужно поэтапно. Если мы решили смягчить или отменить лимит на легионеров, скорректировать норму по доморощенным игрокам и принять ряд других мер, нужно посмотреть, какой эффект это даст в привычных соревновательных условиях. Если эти меры дадут эффект и решение поставленных целей, все будут только рады», – сказал Прядкин в интервью ТАСС

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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