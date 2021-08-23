Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выступила с предложением об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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