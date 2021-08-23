Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит на легионеров в формате «10+15». При этом они имеют в виду, чтобы в заявке каждой команды могло быть не больше 10 иностранцев, но на поле их число не ограничивалось.

«Что касается лимита, с ним надо что-то делать. Но желательно с ним еще какое-то время поработать и дать какой-то переходный период – год или два. Большинство было за «10+15».

Один клуб выступил, и я поддержал предложение о том, что свою квоту можно было бы продавать, это тоже вариант. Мне это было интересно, кажется, в этом есть зерно. Например, если «Уфа» готова работать с меньшим лимитом, она может отдать [место], не напрямую продав другому клубу, а через РПЛ или РФС, а деньги бы шли команде, которая отдала место.

Чемпионат России BetBoom – первый в РФ букмекер-титульный спонсор стадиона 28/06/2021 В 07:05

Пусть это будет 50 миллионов рублей за легионерское место. Для маленьких клубов это большой заработок, лучше иметь шесть хороших легионеров», – пояснил Газизов по сообщению ТАСС

Ограничение на количество легионеров введено с 2005 года, за это время пробовались разные схемы.

Перед сезоном-2020/21 в силу вступила редакция правил, при которой число иностранных игроков на поле не ограничивается, но в заявке их может быть не больше восьми.

Евро-2020 «Уфа» заплатила тренеру Украины $100К за Зинченко на Евро-2016 18/06/2021 В 13:46