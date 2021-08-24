Футбол в Краснодарском крае был и до эпохи Сергея Галицкого – и речь не о «Жемчужине», конечно, хотя ее тоже можно вспомнить. Говоря о футболе в регионе до «Краснодара», сразу вспоминается «Кубань». За несуществующим уже профессиональным клубом стояла армия болельщиков, одна из самых крупных в России – и тяжело представить, чтобы они бросили клуб в трудные времена. Они и не бросили.

«Кубань» дерзко дебютировала в еврокубках в 2013 году – под руководством молодого Гончаренко: прошла всю квалификацию, сыграла вничью с «Валенсией» на «Месталье» и заняла в группе третье место. Через год Виктора Михайловича уволили с формулировкой «плохая дисциплина в команде» (несмотря на пятое место после 12 туров), еще через четыре года «Кубань» обанкротилась из-за долгов. Почти сразу болельщиками был создан ЛФК «Кубань», чья цель – не прерывать ход истории клуба и вернуть кубанскому клубу профессиональный статус. О том, как тяжело воскрешать клуб-банкрот, рассказывают сами участники процесса – члены организации болельщиков Дмитрий Войтенко, братья Роман и Максим Протасовы, а также ревизор организации Сергей Юрченко. Представленные в статье цитаты являются их коллективным мнением.

Чемпионат России Семак: «Никто не обращался ко мне по поводу сборной» ЧАС НАЗАД

Коротко о банкротстве

«Кубань» – типичный региональный клуб 00-х и 10-х. Находившаяся на балансе области, не решавшая серьезных задач, «Кубань» скорее подходила под определение лифта, ведь с 1992 года провела всего девять сезонов в Премьер-лиге. Поднятие из Первого дивизиона в элиту в 2010 году для клуба затянулось на целых шесть лет, но в эти же годы «Кубань», можно сказать, и убили. Долги, неправильно составленные контракты, мутные спонсорские сделки – все так привычно, но так запутанно. Не понимают всех деталей даже фанаты, которые сейчас разгребают последствия: «Не хотелось бы называть имен, но в целом это был комплекс ошибок управленцев. Чехарда с контрактами, подставными документами, спонсорство клуба в виде займов, которые потом нам всем аукнулись».

В сезоне-2015/16 клуб проиграл «Томи» в стыках и упал в ФНЛ – там на команду, как показалось, стало все равно властям. «Кубань» можно было сохранить, реструктурировав долги еще в 2018 году, и это даже обещали сделать – но итог известен: «У «Кубани» в ФНЛ был бюджет 1,5 млрд рублей – в этой лиге столько не надо. Обещали, что погасят за счет остатка долги – но в итоге ничего не погасили, а ситуация стала хуже. Критика руководства была постоянно. И при проходах, и на стадионе, и за стадионом. Основная кричалка: «Руководство – балаболы». Никто не сдержал обещаний».

В конце сезона-2017/18 в РФС объявили – лицензию на следующий сезон «Кубань» не получит. Но она и не была нужна – клуб обанкротился и перестал существовать.

Тысячеликая «Кубань»

Когда редкие новости футбольного Краснодарского края долетают до российского болельщика, начинается путаница. «Урожай», ПФК «Кубань», ЛФК «Кубань», «Кубань-Холдинг» … На самом деле, все проще, чем кажется.

После банкротства той самой «Кубани» руководство решило создать новый клуб – спорт №1 они бросать не хотели, но в футболе существует преемственность долгов. Если бы «Кубань» всплыла как профессиональный футбольный клуб в какой-либо лиге, на нее тут же перешли бы все старые долги, от которых пытались спастись банкротством – все бы началось заново. Поэтому руководство (главная прима которого – Андрей Коробка, местный бизнесмен, министр и куратор «Кубани») создало новый футбольный клуб, а название выбрали голосованием: «То руководство «Кубани», которое привело клуб к банкротству – у них была простая схема. Банкротить клуб, избавиться от опасности, а дальше будет как будет. Создавали новый клуб они из опасений перед CAS (спортивный арбитражный суд – Eurosport), чтобы не было наследственности долгов. Изначально пытались понравиться болельщикам – но, когда стало ясно, что фанаты не принимают новый клуб, риторика сменилась. На сайте объявили голосование, чтобы болельщики выбрали название нового клуба. Выбрали в итоге самый непопулярный вариант – «Урожай».

Это история первого клуба, известного как «Урожай». Если угодно, его можно считать «властным», «чиновничьим» или же «официальным». В 2020 году «Урожай» получил разрешение от РФС вернуть классическое название «Кубань» без обременения долгами, это и было сделано. Так появилась ПФК «Кубань», играющая сейчас в ФНЛ. Клуб, несмотря на историческое название, фанаты не приняли – да и в самой ПФК «Кубани» выпустили заявление, где от прошлого открестились: «Исполком РФС правомерно подтвердил отсутствие спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань», ликвидированным футбольным клубом, который не имел и не имеет никакого отношения к нашему клубу».

Второй командой в запутанной системе является «Кубань-Холдинг», но тут все просто – это частный клуб, никакого отношения к «Кубани» не имеющий. И наконец, тот самый фанатский клуб, созданный сразу после банкротства желто-зеленых в 2018 году – о нем и идет речь.

Историческая встреча в парке

Трибуна «Юг» – сердце «Кубани» и одна из самых посещаемых фанатских трибун России. Более тысячи активных участников – кубанское фан-движение явно бежит впереди спортивных результатов. И именно этому фан-движению предстояло решить, что делать дальше.

«Когда уже было известно, что «Кубань» банкротят, состоялось собрание трибуны «Юг». Встреча проходила в парке около стадиона – продумывались дальнейшие шаги. Решили – просто так опускать руки не будем, банкротство «Кубани» в наши планы не входило. Сразу же появилась идея о создании общественной организации, на базе которой клуб будет восстанавливаться. На встрече присутствовали многие лидеры разнообразных фанатских контор – они потом вошли на руководящие должности в этой общественной организации».

Трибуна «Юг» Фото: Other Agency

Организация, о которой идет речь – с громоздким названием КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань». Именно через нее решили возрождать клуб. При этом функционирует КРОО как сверхдемократический орган – все вопросы решаются путем всеобщего голосования: «Идея была в том, чтобы максимально привлечь болельщиков – не было мыслей о «фанатском клубе» или еще чем-то подобном. У нас существует некий актив организации, который продумывает пути, варианты. Потом созывается общее собрание из болельщиков, фанатов – и все эти варианты выставляются на голосование. Принцип простой – члены организации выбрали членов правления. Поставили цели – стараемся их реализовывать. Разногласия были, но конфликтов – нет. Большинство решило – значит, двигаемся так».

Через эту же организацию проходят финансы – участники платят обязательный ежемесячный взнос в размере 500 рублей, принимаются и добровольные пожертвования: «К сожалению, платят не все, но основная масса платит. Есть также пул меценатов – болельщиков более состоятельных, они платят от пяти до 50 тысяч в месяц. Таких около 15 человек. Редко, но приходят взносы от болельщиков других клубов».

Организацию сразу же поддержали ветераны кубанского футбола. Вообще, их роль в истории возрожденной «Кубани» трудно переоценить – они помогали на всех этапах и очень много: «Наши ветераны и до развала клуба были сплочены – у них была организация. После развала мы объединили их силы и силы болельщиков. Ветераны в основном помогают по футбольным вопросам – просмотры футболистов, советы и так далее».

Фанаты «Кубани» Фото: Other Agency

Станислав Лысенко – один из таких помощников (около 300 матчей и 100 мячей за «Кубань»), содержал в Краснодаре любительский клуб «Надежда». Именно Лысенко помогал КРОО создавать с нуля ЛФК «Кубань», используя организаторский опыт – и не только советами, но и игроками, ведь первый состав нового клуба почти полностью состоял из футболистов «Надежды». Другой ветеран, Андрей Юдин (около сотни матчей за «Кубань» как игрок, восемь лет как тренер), помогал на тренерском посту. Но даже на этом помощь не заканчивалась – те же Станислав Лысенко, Артур Тлисов или Андрей Ушенин вошли в новый ЛФК как игроки.

Возрожденный клуб успел сыграть в 2018 году полсезона на региональном турнире, но без каких-либо успехов. В 2019 «Кубань» выступила на Кубке Краснодарского края, заняв 4-е место, в 2020-м все заглохло из-за пандемии, а в 2021-м клуб заявился на Кубок Губернатора – второй турнир в футбольной системе края.

Эмблема, деньги, аукционы, торги

В нашем мире все отрегулировано законами и рыночными отношениями – и без товарного знака называться той самой «Кубанью» новый клуб не мог. Поэтому выкупить эмблему и товарный знак было задачей №1 для членов КРОО: «То, что эта эмблема будет продаваться – для нас не было новостью. Имущество банкротов в России так или иначе продается, так что мы просто ждали начала торгов. В 2020 году, зная, что рано или поздно эта дата наступит, мы на общем собрании решили, что эмблема нужна – для нас это святыня, она нам дорога, и проголосовали участвовать в торгах. Когда стала известна дата торгов, мы за месяц объявили общий сбор средств – точную цену не знали, поэтому собирали просто максимум. Собрали чуть меньше миллиона. Когда торги закончились, мы были прямыми победителями на черно-белую эмблему, заплатили около миллиона рублей, сразу ее забрали и отправили в КРОО».

Эмблема «Кубани» Фото: Other Agency

Но что это вообще за разделение по цветам? Все просто: разные виды эмблем использовались для разных целей. Черно-белую бывший правообладатель использовал для билетов и программок. Цветная же представлена куда шире: используется как для участия в соревнованиях, так и для сувенирной продукции. Помимо этого, существует мизерный процент, что владелец монохромной, более дешевой эмблемы, может зарубить использование другим владельцем эмблемы цветной – закон в теории это допускает. Поэтому для спокойствия, да и для удобства, болельщикам нужно было выкупить оба варианта. И вот с цветной эмблемой ситуация получилась интереснее, чем с монохромной.

Во-первых, она банально дороже. Во-вторых, желающие приобрести права на «Кубань» нашлись кроме КРОО: «По цветной эмблеме торги затянулись на гораздо более длительный срок, впереди нас были два физлица, которые в итоге уступили свое право нашей организации. Но ценник получился высокий – больше пяти миллионов рублей. На этом моменте мы решили собрать эти деньги индивидуальными силами, а не общим сбором – помимо уже собранного, более полутора миллионов рублей мы получили в беспроцентный займ».

На данный момент обе эмблемы (а вместе с ними и все права на клуб) выкуплены фанатами – и «та самая «Кубань», можно сказать, вернулась официально. Пока, правда, только в любительском статусе.

Конечно, все эти аукционы, как и в целом содержание команды – затратное дело для КРОО. Ситуацию могли бы исправить инвесторы, но с ними, как признаются фанаты, пока непросто: «У нас есть определенные проблемы с людьми, которые банкротили «Кубань» – с людьми из администрации. Поэтому нам тяжело работать с инвесторами. Препятствуют ли нам из администрации? Мы не хотели бы это проверять. Точнее, это не хотели бы проверять потенциальные инвесторы».

Тем не менее один спонсор все же нашелся. Термин «спонсор», правда, к нему не очень подходит – обратной связи в виде рекламы на футболках и бордах он не получает, но ему это и не нужно. Он поддерживает команду по иным причинам: «Помогает нам закрывать спортивные затраты, на плечах болельщиков теперь только организационные моменты. Это не рыночный инвестор, он болельщик клуба – восхищен тем, что мы делаем, и просто хочет нам помочь».

Когда вернется «Кубань»?

На вопрос о планах на будущее представители КРОО ответили кратко, не распространяясь – дело в том, что все дальнейшие шаги после приобретения эмблемы надо обсудить и утвердить на собрании болельщиков, как делали с момента основания ЛФК. Так что подробная дорожная карта еще впереди, и ее будут обсуждать, создавать общими усилиями и решать ее судьбу демократическим голосованием. Но глобальная цель у КРОО вполне ясная: «Основные цели – закончить сезон в призовой тройке на Кубке Губернатора. Дальше – организация ежегодного сбора членов КРОО. Дальнейшие наши шаги целиком и полностью посвящены тому, чтобы вернуть «Кубань» в профессиональный футбол, вернуть правопреемственность с тем клубом, который был обанкрочен. Мы ждем того момента, когда станем профессиональным клубом. Но время, которое мы провели в любительском футболе, будем вспоминать с любовью».

Чемпионат России 4 клуба за отмену лимита, странная идея «Зенита». Итоги совещания РПЛ 2 ЧАСА НАЗАД