Посещаемость матчей чемпионата России продолжат ограничивать как минимум до конца текущего года из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил Eurostavka источник в Роспотребнадзоре. По плану, ограничения, касающиеся массовых спортивных мероприятий, будут сняты или ощутимо ослаблены чуть ли не в последнюю очередь по сравнению с другими сферами.

В успешно себя зарекомендовавшей системе регулирования посещаемости массовых мероприятий есть три категории количества зрителей: от 500 до 1000 человек, от 1000 до 3000 и свыше 3000.

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После 5 туров РПЛ-2021/22 лидирует «Динамо» с 12 баллами.

Второе место делят «Зенит», «Локомотив» и «Рубин», у которых по 11 баллов.

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