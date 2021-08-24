23 августа состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором предложили изменения по лимиту. Возможную революцию стали обсуждать после глобального исследования нидерландского аналитического агентства Hypercube, которое подготовило проект реформ российского футбола по заказу РФС. Рассказываем, как на потенциальную отмену лимита отреагировали клубы.

Что сказал Дюков

За несколько часов до собрания клубов президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выступила с предложением об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Чемпионат России Газизов: «Большинство в РПЛ за лимит на легионеров в формате 10+15» 17 ЧАСОВ НАЗАД

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Дюков Фото: Getty Images

Глава РФС объяснил, почему выступает за отмену лимита: по его мнению, нет прямой зависимости между временем, которое проводят на поле россияне и легионеры и итогом выступления сборной России. «Если говорить о том, кто должен играть, мы, Российский футбольный союз, меньше всего заинтересованы в том, чтобы в основном играли легионеры, мы заинтересованы в игре россиян, но нам нужны на поле действительно мотивированные россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться.

Поэтому, если говорить о нашем предложении, об этом новом подходе, да, наверное, возможен, этот бонус за паспорт, но мы считаем, что правильнее, чтобы этот бонус получал не какой-то конкретный игрок и терял мотивацию к развитию, а получал клуб, который делал бы ставку на российского игрока или молодого российского игрока.

Что касается опасений по поводу того, что к нам будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести определенные требования, критерии качества этих легионеров. Этот механизм, на наш взгляд, должен не допустить некачественных легионеров в наш чемпионат».

Кто из клубов поддержал

За полную отмену лимита выступили «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» представители этих клубов поддержали идею полной отмены ограничений для иностранцев во время голосования. «Спартак», в свою очередь, выступил за смягчение лимита: московский клуб не поддерживает формат «10+15» (10 легионеров + 15 россиян в заявке), но при этом считает, что определенные критерии для легионеров должны соблюдаться.

«Если игрок не будет им соответствовать – клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям – деньги клубу возвращаются», – сообщил позицию «Спартака» источник «Чемпионата» , знакомый с ситуацией.

Георгий Джикия, «Спартак» Фото: Getty Images

Кто против

На голосовании большинство клубов выступило против отмены лимита и предложило формат «10+15». Одним из таких клубов, согласно информации Sport24, стал «Ростов».

Президент «Урала» Григорий Иванов также выступил против изменений по лимиту. «Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно», приводит слова Иванова РИА Новости.

Впрочем, возникло и альтернативное предложение по поводу идеи ограничений для иностранцев в РПЛ.

Что предложил «Зенит»

Во время собрания появилась информация, что один из клубов предложил установить тариф, по которому можно будет выкупить место в заявке для иностранца. Такой формат лимита позволит нуждающейся в дополнительном легионере команде выкупить для него место у клуба, которому иностранец не требуется. Позже со слов президента «Урала» Григория Иванова стало известно, что автором предложения стал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Идею идею выкупа легионерских квот поддержал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. «Мне это было интересно, кажется, в этом есть зерно. Например, если «Уфа» готова работать с меньшим лимитом, она может отдать [место], не напрямую продав другому клубу, а через РПЛ или РФС, а деньги бы шли команде, которая отдала место. Пусть это будет 50 миллионов рублей за легионерское место. Для маленьких клубов это большой заработок, лучше иметь шесть хороших легионеров», – пояснил Газизов.

Общее собрание клубов российской Премьер-лиги состоится 31 августа. На нем и будет принято коллективное решение по поводу возможной реформы лимита на легионеров.

Чемпионат России «Днище». «Локо» поиздевался над Крыховяком – фанаты в гневе ВЧЕРА В 21:03