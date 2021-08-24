Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не получал от РФС предложения возглавить сборную России, и одобрил назначение на пост Валерия Карпина.

«Нет, никто не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера – есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин – прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема – защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80% случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное», – цитирует Семака РБК-Спорт

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Карпин был назначен после отставки Станислава Черчесова. Он ушел с поста главного тренера «Ростова», чтобы избежать совмещения.

Первые матчи под руководством нового коуча Россия проведет 1-7 сентября против Хорватии, Кипра и Мальты.

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