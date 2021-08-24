Сергей Галицкий родился в Сочи, но долго живет в Краснодаре и стал почетным гражданином города. Он построил парк, академию, несколько стадионов (в том числе главный) и считает, что создал все условия и для юниоров, и для главной команды. Еще миллиардер абсолютно искренне злится на Москву и местных журналистов. Галицкий убежден, что его клуб притесняют, а город – недооценивают. Ему кажется, что это подло и несправедливо: столько стараний, вложений и нервов, но «Краснодар» до сих пор не резонирует в российских спортивных медиа.

Впрочем, недавно сюжет из клуба все-таки разорвал: выяснилось, что Тонни Вильена жесточайше разругался с Владимиром Ильиным на тренировке, а потом психанул и попросил выставить себя на трансфер. Причина конфликта неизвестна, но позже выяснилось, что махач с Ильяным был лишь поводом. Вильена элементарно мечтает свалить из клуба и Краснодара – ему не нравится там играть и жить.

Тонни Вильена, «Краснодар» Фото: Getty Images

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С точки зрения Галицкого, Тонни – неблагодарный избалованный игрочишка, который не оценил, как много делается для команды и лично для него. Но любой статусный футболист РПЛ легко поймет, почему Вильена так себя ведет. Проблема в том, что Краснодар – критически унылая локация для ребят с деньгами. Вот какую аналитику дал автор Eurosport.ru Данил Тармасинов, который много лет живет в этом городе:

– В Краснодаре объективно нечего делать, если ты зарабатываешь 3 миллиона евро в год, как Федор Смолов. Или 2,4 миллиона евро, как Павел Мамаев. Или сильно больше 1,5 млн евро, как любой легионер клуба Сергея Галицкого.

По сравнению с Москвой или европейскими столицами Краснодар явно не обзавелся развлечениями для ультрабогатых и молодых. В городе нет закрытых клубов для своих, чтобы случайный фанат «быков» не узнал парня с афиши матча и не слил видос в соцсети с подписью «Вот что делают футболисты вместо тренировок». Еще сюда даже в нековидные времена не приезжают крутые западные артисты.

Отдых в Краснодаре Фото: Getty Images

И от этого скучают даже не игроки, а их женщины, которые проверяют инстаграм подружек героев ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» и потом пилят мозги парням со словами «Что мы забыли в этом колхозе» (реальный пример Аланы Мамаевой). Футболисты могут пару раз погулять в красивейшем парке Галицкого, но через две недели 25-летним, красивым и обеспеченным все равно хочется громкой музыки, мерцающих огней и людей одного статуса в окружении.

Я провел в Краснодаре всего пару дней, но согласен с Данилом – это одноэтажный город с посредственными заведениями и всего парой-тройкой мест, где можно хорошо пошуметь. Неудивительно, что условные Вандерсон и Кайо любили домашние вечеринки и до карантина: да, нет практически никакого сервиса, зато вокруг только свои.

Краснодар подходил по темпераменту только Маурисио Перейре, человеку, который гонял на «Солярисе» и ни о чем не парился. Всем остальным, включая Федора Смолова, хотелось в первую же секунду выходного запрыгнуть в самолет и рвануть к друзьям в Москву или Питер. Другие, менее экстравертные игроки, замыкаются в себе и все свободное время рубятся в комп или приставку – знаменитый парк их совсем не возбуждает.

Парк у стадиона «Краснодара» Фото: Getty Images

Легко представить, как это обижает и расстраивает Галицкого, но выхода нет – он же не может перестроить абсолютно весь город. Единственный вариант – проинвестировать в какое-то модное пространство, но и оно со временем наскучит тем, кто оставляет по 500 евро чаевых за вечер.

Поэтому тренд с депрессивными легионерами будет жить и дальше. «Краснодару» остается лишь смириться с текучкой и сразу отпускать тех, кто хочет уйти. Тем более, они и так уйдут, но перед этим окончательно разрушат атмосферу в команде.

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