РФС опубликовал заявление по итогам собрания клубов РПЛ, на котором обсуждались изменения формата лиг и лимита на легионеров.

«В связи с появлением большого количества публикаций на эту тему РФС считает необходимым прояснить некоторые моменты, окружающие публичную дискуссию о потенциальных изменениях.

1. В РПЛ прошло совещательное собрание клубов – официального голосования не было, клубы обменивались мнениями.

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2. Компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу. На этой неделе представители Hypercube проведут еще ряд видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

3. С первого дня работы Hyperсube открыт к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров – выработать оптимальное решение с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Как мы и заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать наилучший вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.

4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ», – говорится в заявлении РФС, опубликованном на официальном сайте организации.

Также в РФС отметили, что российские болельщики поддержали потенциальные изменения структуры лиг. В середине июля организация открыла публичное анкетирование, которое прошли 6530 болельщиков клубов РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Средние оценки и итоги опросов болельщиков можете изучить на официальном сайте РФС

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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