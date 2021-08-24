Нападающий «Зенита» Сердара Азмун может перейти в «Лион» до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Footmercato, 26-летний иранец является приоритетом на усиление атаки «Олимпика» для главного тренера Петера Боша. По данным источника, «Зенит» готов рассмотреть предложение о продаже Азмуна за 20 миллионов евро.
- Сердар Азмун перешел в «Зенит» в январе 2019 года. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года.
- В минувшем сезоне РПЛ иранец забил 19 мячей в 24 матчах и стал вторым бомбардиром чемпионата.
- Этим летом сорвался переход Азмуна в «Байер» – леверкузенцы посчитал его трансфер слишком дорогим и переключились на другие варианты.
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