Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили эмоционально высказался о возможном переходе в родной клуб бельгийского защитника Максимилиана Кауфриза. Он считает, что нужны легионеры более высокого уровня.
«Надо привозить лучшие кадры из Европы, для того чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем все говно, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо», – рассказал Кавазашвили «СЭ».
- 24-летний Кауфриз является игроком бельгийского клуба «Сент-Трюйден», который занимает предпоследнее место в национальном чемпионате. Защитник на Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро.
- «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а в РПЛ после 5 туров идет восьмым.
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