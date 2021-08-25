«Зенит» принимает ЦСКА на «Газпром Арене» в матче, который 5-6 лет назад претендовал бы на статус центрального во всем первом круге турнира. Сейчас же армейцы едут в Северную столицу с крайне призрачными шансами.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Зенита» всего одна потеря: в лазарете находится полузащитник Магомед Оздоев, который получил серьезную травму колена еще в первом туре и нескоро вернется в строй.

Армейцам не помогут Седрик Гогуа и Хордур Магнуссон. Алан Дзагоев, заменный в матче против «Ахмата», готов сыграть. Алексей Березуцкий объяснил его замену как раз желанием уберечь Алана повреждений.

Форма

Чемпионы уверенно начали поход за четвертым подряд золотом плюс забрали Суперкубок России, но в последних двух турах потеряли 4 очка. И если выездную ничью с точившим зубы за предыдущие обиды «Локомотивом» можно назвать ожидаемой, то осечка в Уфе – даже с учетом традиционно неудобного соперника – была явно излишней.

ЦСКА победил ту же «Уфу» в первом туре, но затем проиграл два московских дерби «Локомотиву» и «Динамо». Последние результаты: победы над «Ростовом» и «Ахматом», которые, правда, и сами не так уж и здорово начали сезон.

Лицом к лицу

ЦСКА не побеждал «Зенит» в РПЛ с 11 ноября 2018 года.

С тех пор команды встретились 5 раз: 4 победы «Зенита» при одной ничьей. Трижды петербуржцы выиграли с разницей в 1 мяч, а в июне 2020-го добились крупной гостевой победы – 4:0.

В последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» в Петербурге далекой весной-2011. 10 апреля того года армейцы разгромили соперника в РПЛ (3:0), спустя 10 дней еще и добавили в Кубке (2:0).

Последнее поражение «Зенита» датируется 8 марта: в гостях «Рубина». А последняя домашняя неудача (в РПЛ) состоялась 24 октября 2020-го, и тогда в соперниках тоже были казанцы.

И вообще «Зенит» 14 домашних матчей подряд не проигрывает клубам из Москвы – это клубный рекорд. Последним 3 очка из Питера увез «Локомотив» осенью-2017 (3:0).

ЦСКА забивает 8 матчей чемпионата России подряд – это самая длительная действующая серия наравне с «Рубином».

ЦСКА не играл вничью на выезде в РПЛ с 26 августа 2020 года: 1:1 с «Краснодаром». С тех пор в гостевых матчах красно-синих обязательно выявлялся победитель.

ЦСКА – лидер сезона по точным длинным передачам (201). «Зенит» – второй (190).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Если вы ознакомились с предыдущими пунктами, то и сами предположили бы такие коэффициенты. К сожалению для болельщиков ЦСКА, сейчас даже домашняя ничья с «Зенитом» сошла бы за сенсацию – о выезде в Питер и говорить ничего. Поэтому исход встречи предсказуем, но можно поиграться с победой хозяев и взять победу «Зенита» и обе забьют за 2,80 . Сине-бело-голубые в пяти стартовых турах еще ни разу не отстояли на ноль, а красно-синие обязательно забивали даже в проигранных дерби с «Локо» и «Динамо».

Где смотреть

Матч состоится 26 августа в 20:45 (мск). В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», а еще можно следить за игрой с нашей уютной текстовой трансляцией

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