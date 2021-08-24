Французский «Лион» проявляет интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну. Уже сделано первое предложение в размере 11 миллионов евро.

Известно, что Азмун не против перейти в «Лион», но ценовой вопрос может стать существенным препятствием. «Зенит» оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а французы не смогут значительно увеличить оффер до продажи Уссема Ауара и Максвелла Корне, сообщает L'Equipe

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он уже забил четыре мяча при одной результативной передаче за пять матчей РПЛ.

Интерес к Сердару также проявляли «Наполи», «Лацио», «Рома», «Фенербахче», «Вильярреал», «Байер» и «Интер».

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