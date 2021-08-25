Опубликовано 25/08/2021 в 12:04 GMT

Дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна Екатерина попала на четвертое место в списке самых богатых женщин России по верии Forbes.

Состояние Екатерины оценивается в 900 млн долларов. В десятку попала бывшая супруга владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена (600 млн). На 11-м месте – дочь председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга Лилия (550 млн). На 15-й позиции – экс-жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева (375 млн) – в данный момент она возглавляет комитет женского футбола РФС. 20-е место заняла бывшая жена Романа Абрамовича Ирина – ее состояние оценивают в 300 млн долларов.

Первую строчку занимает владелица Wildberries Татьяна Бакальчук (13 млрд долларов) – компания по онлайн-шоппингу спонсирует московский ЦСКА.

В тройку также входят предпринимательница Елена Батурина и бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова.

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