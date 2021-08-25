Футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов узнал о назначении на пост главного тренера сборной России.

«Вы в курсе, как было с Черчесовым? Он ведь узнал о назначении себя главным тренером сборной из эфира канала «Россия-1». Мы с ним товарищи, я ему позвонил поздравить с назначением, а он сказал, что тоже узнал из телевизора. Рассказывает: «Мне родственники звонят: «Что ж ты нам ничего не говорил? Весь Кавказ на ушах, а мы даже ничего не знаем!» А он и ответить ничего толком не может.

Оказалось, за три недели до этого ему звонил Мутко и спрашивал, как он относится к идее назначить его тренером сборной. Он ответил, что был бы согласен. Но на этом все. Никто не говорил про зарплату, никто не присылал никакие документы, не обсуждал условия, задачи. Так Мутко решает вопросы», – цитирует Абрамова Sports.ru

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Черчесов руководил сборной России с 2016 года по 2021-й. После Евро-2020 его сменил Валерий Карпин.

Черчесов начал работу в сборной, когда РФС возглавлял Виталий Мутко.

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