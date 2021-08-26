«Крылья Советов» – самая симпатичная команда на старте РПЛ-2021/22. Самарцы входят в топ-5 чемпионата по владению (52,8% за игру) и точности передач (80,8%), а еще наносят больше ударов, чем «Локомотив», «Зенит» и «Рубин» (13,5 против 13,3, 13 и 12,5 соответственно). Поволжскому клубу вменяют смелый и современный тактический рисунок. 21 августа отпала одна из редких претензий к Игорю Осинькину: в матче против крепкого «Сочи» его игроки выбили первую августовскую победу.

«Крылья»-2021 блистают в трех измерениях. Первое – игровая эстетика. В билд-апе перед голом Ивана Сергеева в ворота «Сочи» поучаствовали семь самарских игроков. В комбинации засветились лишь два средних паса, остальные вышли короткими. Команда Осинькина ворвалась в штрафную за счет тонкого розыгрыша низом, близкого командам Пепа Гвардиолы.

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Второе измерение – универсальная защита. В РПЛ-2021/22 «Крылья Советов» пропустили шесть мячей и допустили 6,42 xG – по обоим показателям команда засела выше актуального 15-го места.

Гибкость самарцев проявилась в матчах против «Спартака» и «Сочи». Руя Виторию Осинькин встретил избирательным прессингом: если Антон Зиньковский и Роман Ежов выдвигались в высокие позиции, то Иван Сергеев и Владислав Сарвели оставались возле опорной зоны. Так «Крылья» лишали мяча острых московских фулбеков и сдерживали Наиля Умярова на чужой половине.

Прессинг «Крыльев» в матче со «Спартаком». Сергеев и Сарвели остаются возле опорной зоны, Зиньковский и Ежов поднимаются в высокие позиции Фото: Other Agency

Результат прогремел на 15-й минуте, когда Денис Якуба поднялся в прессинг и отобрал мяч у Умярова, а Сергеев подхватил и дотянул контратаку до удара из штрафной.

В матче с «Сочи» тактика «Крыльев» изменилась. Впереди команда показала модуль 3-2, который маркировал трех центрдефов и двух опорников южан.

Модуль 2-3 в защите «Крыльев» против «Сочи» Фото: Other Agency

В продвинутых стадиях защиты самарцы переходили на схему 5-4-1. Насыщенная первая линия встречала широкий фронт, который Владимир Федотов создает на мяче. Против комплексной обороны «Крыльев» «Сочи» выбили ничтожные 0,29 xG – худший результат в РПЛ-2021/22.

Схема 5-4-1 в защите «Крыльев» против «Сочи» Фото: Other Agency

Третье измерение, в котором преуспел Осинькин, – личное развитие игроков. Иван Ломаев выдает по три сэйва за матч. Вратарь отыграл 450 минут. Среди голкиперов с такой же нагрузкой чаще спасают лишь Юрий Дюпин, Александр Беленов и Артур Нигматуллин. Иван Сергеев – второй игрок РПЛ-2021/22 по ожидаемым голам (2,97), Антон Зиньковский – 15-й по xA (0,86). Все это – без упоминания 16-летнего Сергея Пиняева.

Прогресс игроков – логичный исход работы с Осинькиным. До «Крыльев» Игорь четыре года тренировал «Чертаново», восемь футболистов которого переехали в Самару летом 2020-го. Клуб планово обновил состав после вылета в ФНЛ и пригласил коуча под новый набор игроков – умное назначение вернуло команду в РПЛ всего за сезон.

Судя по интервью, Осинькин руководствуется современными футбольными принципами и грамотно трактует их под реалии РПЛ. В мае 2021-го Игорь рассуждал , что в российском чемпионате скорее приживутся прагматичные модели «Баварии» и «Ливерпуля», нежели романтика «Барселоны» или «Манчестер Сити». «У нас нет постоянной цели играть ярко. Но мы должны иметь преимущество над соперником за счет понимания игры, доминирования или скорости», – подытожил тренер.

Осинькин не возводит красоту игры в статус самоцели. «У нас нет однозначного приоритета – результат или игра. Мы не должны ставить такой футбол, в котором контроль мяча будет важнее голов и побед. Но забывать про зрителя и упрощать игру до примитивизма тоже нельзя. Важен баланс», – рассуждал Игорь весной 2021-го.

Игорь Осинькин Фото: Getty Images

Если верить Осинькину, главные источники неудач «Крыльев» на старте РПЛ-2021/22 – структура на мяче, а также равновесие между атакой и защитой. После поражения от «Ахмата» тренер отмечал: «Мы пропустили быстрый гол и раскрылись. Мяч соперника заставил нас играть сумбурно». Безуспешный выезд к «Арсеналу» Игорь осмыслил по-другому: «В последние минуты мы выпустили Германа Онугху, упростили игру, но весь матч проводить в таком стиле нельзя. Сменили манеру, чтобы спасти результат».

Осинькин намекает: «Крылья» не всегда выдерживают искомый игровой баланс. Команда теряет структуру в нервных ситуациях, особенно если пропускает и не может сравнять счет. Но для молодого состава (средний возраст – 24 года), который только ворвался в высший дивизион, это нормально.

Несмотря на тревожность, которая портит результат, «Крылья Советов» радуют игрой и рациональным подходом тренера. Осинькин не романтизирует и понимает, какие задумки сработают в России лучше остальных. Итог – многослойная тактика, которая вобрала в себя умные розыгрыши и грамотную защиту, а также подготовила крепких доморощенных игроков.

В 2021-м вокруг «Крыльев» не проскочил ни один скандал. Пока инфополе РПЛ разрывают перемены «Локомотива», падение «Краснодара», Зарема «Спартака» и коллапс в еврокубках, самарская команда остается редким островком спортивного спокойствия. Даже стычка Зиньковского и Ломаева в конце первого тайма против «Спартака» не переросла в громкий конфликт: все списали на нервы и молодость.

Да, «Крылья» не избавились от агентской зависимости, о которой в 2020 году писал Артем Мазилкин. Согласно Transfermarkt, 17 игроков самарцев остаются клиентами влиятельного Павла Андреева. Только двое из них играют по длинным контрактам: соглашения остальных 15 рассчитаны максимум до 2023-го.

Сроки в бумагах – преимущество для Андреева, если он надумает раздать перспективных футболистов и заработать на трансферах в российские топ-клубы. Чем ответят «Крылья», непонятно. Тем ценнее момент, когда грамотный тренер выстроил привлекательную команду и не растерял ее по клубам РПЛ.

Все цифры взяты с WhoScored и UnderStat.

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