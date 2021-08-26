Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о разговоре с коучем «Реала» Педро Харо. Испанец тренировал Икера Касильяса и поставил легендарного голкипера в один ряд с Игорем Акинфеевым.

«Педро Харо – испанский тренер, который работал с Касильясом в «Реале», всегда мне говорил, что у голкипера главное качество – ментальность, а не техника или физика. Он всегда приводил в пример Икера, как образец ментально сильного вратаря, несмотря на наличие недостатков. Харо говорил: «Касильяс всегда умел собраться и сыграть на личных качествах. Акинфеев такой же. Он очень силен ментально. У него отличная голова». Голова – это все: правильное принятие решений в игре, умение владеть собой на протяжении матча, анализ, умение готовиться к матчам, ставить высокие цели и сохранять высокие требования к себе», – приводит слова Кафанова «Чемпионат ».

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018.

Икер Касильяс закончил с футболом в 2020 году.

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