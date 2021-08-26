«Зенит» выиграл у ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ – петербуржцы принимали армейцев на «Газпром-арене». Матч завершился со счетом 1:0, автором единственного мяча стал Сердар Азмун.

«Зенит» активно начал и создал первый голевой момент уже на третьей минуте: Ярослав Ракицкий закинул мяч со своей половины к чужой штрафной, где его принял Малком и пробил из убойной позиции – Игорь Акинфеев с трудом отбил. Первая половина тайма прошла под контролем хозяев, но вскоре ЦСКА перехватил инициативу и начал нагнетать у ворот Михаила Кержакова. Армейцы создали несколько острых моментов и дважды попали в штангу: в шаге от гола остались Алан Дзагоев и Антон Заболотный. Первая половина закончилась без голов.

Со старта второго тайма пошла равная игра: «Зенит» сковывал ЦСКА позиционными атаками, армейцы пугали хозяев контратаками. К 60-й минуте хозяева полностью захватили контроль над мячом, но почти не создавали опасные моменты. ЦСКА же почти не отвечал и сосредоточился только на обороне. Матч катился к нулевой ничьей (третьей подряд для «Зенита»), но на 82-й минуте петербуржцы пошли в атаку по центру: Дзюба отдал Азмуну на ход к чужой штрафной. Сердар объехал несколько защитников и разобрался с Акинфеевым, послав мяч от штанги.

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