Хабиб Нурмагомедов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Сочи» в 6-м туре РПЛ. Бывший чемпион UFC в легком весе наблюдал за игрой с трибуны.

«Нечего было смотреть. Очень скучно. «Спартаку» нужен Романцев. Только он поможет, больше никто», – сказал Нурмагомедов после матча.

«Спартак» дома уступил «Сочи» со счетом 1:2. Это уже третье поражение в шести играх РПЛ на старте сезона.

Руй Витория возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/22. Под руководством португальца красно-белые потерпели 5 поражений в восьми матчах.

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