Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера красно-белых Руя Витории после домашнего поражения от «Сочи» в 6-м туре РПЛ.
«Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», – цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
- В мае Салихова на 18 дней вошла в совет директоров «Спартака», но покинула правление из-за назначения нового главного тренера Руя Витории.
- «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 1:2 в домашнем матче 6-го тура РПЛ. В восьми матчах под руководством Витории красно-белые потерпели 5 поражений.
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