На 24-й минуте матча «Зенита» с ЦСКА телекамеры взглянули на грустного Артема Дзюбу. Страйкер задумчиво закинул ногу на ногу: то ли задумался о сентябрьском отпуске, то ли размышлял, как накручивал бы защитников с первых минут. В любом случае, именно с 22-м номером связан ренессанс в игре питерской команды. До выхода бомбардира тактика Сергея Семака почти не приносила результата.

На мяче «Зенит» пользовался двумя заготовками. Первая связана с забросами за спину. Под передачи на ход открывались Сердар Азмун и Малком. Такой тип розыгрышей Семак показал еще в Суперкубке против «Локомотива», но если в Калининграде тактика Сергея раскрыла команду после перерыва, то в Питере привела к одному моменту: удару на третьеей минуте.

Забегание Малкома под передачу на ход перед моментом на 3-й минуте Фото: Other Agency

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Если протянуть заброс не получалось, «Зенит» переходил на медленные комбинации низом. В рамках позиционных атак Семак придал футболистам довольно строгие роли. Вильмар Барриос играл опорника, Вендел – восьмерку, которая включается в розыгрыш, Далер Кузяев – восьмерку с рывками в штрафную, Клаудиньо – десятку, которая ищет пространство в опорной зоне.

Базовое расположение игроков в атаке «Зенита». Барриос сместился между защитниками, как классический опорник. Вендел открылся чуть выше, Клаудиньо – между первой и средней линией ЦСКА. Кузяев забегает под пас на ход Фото: Other Agency

Иногда хозяева тасовали тактические задачи. Например, на 15-й минуте Клаудиньо спустился на домашнюю половину и принял мяч в духе Вендела, после чего выбил фол. На 25-й минуте бразильцы вновь поменялись местами: восьмой номер побежал искать зоны возле чужой штрафной, где обычно бегал его партнер. На 28-й минуте Кузяев сместился поглубже и принял мяч. Вслед за ним выдернулся Азмун, чтобы спустя секунду забежать в финальную треть.

Система Семака показалась понятной и логичной. Каждому футболисту были приданы знакомые функции: разве что Малкома задвинули на правый фланг, где бразилец скромно взаимодействовал с Вячеславом Караваевым. Вот только «Зенит» с трудом выносил из гейм-плана качественные моменты с игры.

За первые 64 минуты хозяева нанесли 8 ударов, 3 из которых прилетели из-за штрафной, а еще 3 – со стандартов. За последние 26 «Зенит» выбил те же 8 выстрелов, но издалека и со штрафных/угловых пришлись лишь 4. К заключительному отрезку отнеслись все 3 удара Азмуна в матче.

Что изменилось? Вышел Дзюба.

Артем удивил подвижностью. 21 из 27 действий нападающий раздал в левом фланге/полуфланге. Дзюба регулярно смещался к краю, чтобы подыграть Дугласу Сантосу и рвануть в центр для продвижения. Ассист на Азмуна – логичный исход усилий форварда.

Голевая передача против ЦСКА стала первым результативным действием Дзюбы в РПЛ-2021/22. Нападающий привнес в игру «Зенита» более простые качества и расшевелил обстановку в финальной трети.

Начало сезона показывает: Семак уходит от однобокой игры на столба. Намерения Сергея здравые, ведь «Зениту» не хватало разнообразия. В оценке действий Дзюбы важно избежать популизма. Да, к игре через Артема можно вернуться ради результата сегодня, но забрасывать идеи с более комплексным рисунком нельзя.

План с атакой через Дзюбу должен перетекать в статус запасного. Против ЦСКА он всего лишь доказал надежность.

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