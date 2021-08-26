Первый мяч в игре 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Арсеналом» был забит в результате скандального эпизода.
На 31-й минуте защитник туляков Урош Радакович выбивал мяч в аут, поскольку один из его партнеров по команде получил травму. Но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не дал мячу уйти за пределы поля: остановил его у боковой линии, после чего прорвался по флангу и исполнил эффектный заброс в штрафную внешней стороной стопы – Мохамед Конате преобразовал кросс в забитый мяч.
Бериша проигнорировал правило фэйр-плей, но формально правила не были нарушены, поэтому арбитр матча Алексей Сухой засчитал гол. После этого на поле вспыхнула драка.
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Возможно, подлые действия Бериши – месть за похожий эпизод трехлетней давности. В марте 2018-го «Арсенал» и «Ахмат» встречались в Туле, и тогда хозяева не выбили мяч за пределы поля после травмы Олега Иванова. Вместо этого игроки «Арсенала» продолжили атаку, которая закончилась голом. Теперь бумеранг вернулся обратно.
- «Ахмат» обыграл «Арсенал» в Грозном со счетом 2:1. Победный мяч на пятой добавленной минуте забил Игорь Коновалов. За туляков отличился Данил Степанов.
- С начала сезона-2021/22 «Ахмат» еще ни разу не сыграл вничью: 3 победы и 3 поражения в шести матчах РПЛ.
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