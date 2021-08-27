«Надо оглянуться в прошлое. Нет зависимости между игровым временем легионеров и успехами нашей сборной. В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше», – в конце августа 2021-го президент РФС Александр Дюков включил режим капитана очевидность.

На сложение 2+2 организации понадобилось 16 лет – за это время русские команды медленно, но целеустремленно деградировали. Клубы, которые выигрывали Кубок УЕФА, ломали «Арсенал», «Интер» и топовую «Барселону», перестали выходить в евровесну. Сборная, сцапавшая бронзу Евро-2008, теперь не выходит из группы ЧЕ и получает худшее поражение за 16 лет от чахлой Сербии (0:5). Но полтора десятка лет назад у футбольных властей был реальный повод, чтобы ввести лимит.

В 2004-м «Локомотив» играл против «Монако» в 1/8 Лиги чемпионов. Одним из спонсоров монегасков была компания Fedcom русского предпринимателя Алексея Федорычева. Forbes ставил коммерса на сотое место в списке богатейших бизнесменов России и оценивал его состояние в 450 млн долларов.

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Перед матчем против «Локо» Федорычев разговорился в интервью: в этом матче поболеет за свой «Монако», но вообще-то всем сердцем любит «Динамо», в дубле которого числился в 70-х. Откровения Алексея Михайловича попали в руки гендира «Динамо» Юрия Заварзина, который на тот момент тщетно спасал бело-голубых от нищеты.

Алексей Федорычев и его жена Ульяна Цейтлина Фото: Getty Images

«Я срочно пишу письмо в Монако с просьбой принять участие в проекте «Динамо»: в спонсировании клуба, реконструкции Петровского парка и стадиона. Спустя какое-то время раздался звонок, и Федорычев нас пригласил приехать к нему для более плодотворной беседы», – рассказывал бывший гендир.

О Федорычеве до сих пор отзываются как о порядочном и приличном человеке, который сколотил капитал без приватизации 90-х. Алексей Михайлович в 1987-м уехал из СССР и разжился на торговле шпалами, удобрениями и серой – дело достойное, но с футбольным менеджментом не связанное. Тем не менее, коммерсант решил, что его знаний хватит для руководства «Динамо».

7 октября 2004-го Заварзин собрал пресс-конференцию и сообщил, что Федорычев купил 51% акций клуба. Так началась одна из самых нелепых страниц в истории русского футбола, которую не получается перевернуть до сих пор.

Федорычев благодаря «Монако» связался с главным португальским агентом Жорже Мендешем. В 2005-м футбол Португалии был на подъеме: дошли до финала Евро-2004, погромили Россию 7:1, «Порту» с Жозе Моуринью и Дмитрием Аленичевым выбили ЦСКА из Лиги чемпионов и мчали к финалу. Так что Алексей Михайлович решил купить успех.

Коштинья и Манише в матче «Порту» в 2004 году Фото: Getty Images

«[Я вложил] более 200 миллионов евро. Порядка 140 миллионов составили инвестиции в футболистов. Примерно 35 – на реконструкцию базы и школы, которые находились в ужасающем состоянии. Еще 15 – на погашение долгов, которые оставались к моменту моего прихода. Остальное – операционные расходы на жизнь клуба», – калькулировал магнат.

«Динамо» за два окна спустило 100 миллионов евро на покупку Дерлея, Тиаго Силвы, Луиша Лоурейры, Мигеля Данни, Коштиньи, Манише и его брата Жорже Рибейры, гигантского юниора Сисеру, чемпиона Европы Юркаса Сейтаридиса и других клиентов Мендеша.

В мае 2005-го Федорычев убрал Олега Романцева и назначил бразильского коуча Иво Вортманна – протеже Луиса Сколари, который должен был подготовить команду для прибытия маэстро. Более того, по словам Алексея Михайловича, он пробивал трансфер Криштиану Роналду и Серхио Агуэро на базу Новогорске – такую убогую, что в начале нулевых опорник Ансар Аюпов делил комнату с крысой.

Но Криш и Кун избежали невероятных приключений, которые пережили другие легионеры «Динамо». Например, Тиаго Силва слег с туберкулезом, а у Манише украли бутсы. Команда разбилась на два лагеря: враждовали русские старички во главе с Бесчастных, Ромащенко и Точилиным и капризные звездные иностранцы, которым разрешали тренироваться лишь один раз в день – якобы они лучше подготовлены, чем остальные.

Юркас Сейтаридис и Дмитрий Кириченко, «Динамо» – «Москва» в 2005 году Фото: Getty Images

Шапито из раздевалки выехало на поле. В первом туре сезона-2005 «Зенит» размазал динамовцев 4:1. В пятом их разодрал «Спартак» – 5:1. В восьми турах «Динамо» пять раз проиграло и три раза выиграло. Бразильский физрук Вортманн не понимал, что делать в этом бедламе, и тасовал состав в каждом матче. «У Вортмана мало что получилось. Португальцы были неуправляемы. Они воспринимали только Федорычева», – рассказывал Точилин.

И вот наступило 27 августа 2005 года – день, который изменил все.

«Динамо» играло в гостях против «Москвы» Лео Слуцкого, и Вортманн доигрался с составом до того, что выпустил 11 иностранцев. В запасе из русских остались Колодин, Точилин и Кузнецов, которые не вышли даже на замену, а Пушка Страшная вовсе чуть не подрался с Манише на предматчевой тренировке. 11 иностранных друзей Вортманна ушли на перерыв с 0:2. Во втором тайме бело-голубые отыграли один мяч, но на большее их не хватило. После матча фанаты закидали игроков яйцами – особенно досталось Данни.

Клоунада в «Динамо» достала РФС. Безумные траты, хамство игроков-иностранцев и фанатские безобразия активировали нового президента организации Виталия Мутко. «С молчаливого согласия РФС и при бездействии руководства Премьер-лиги удалось протащить регламент с липовым лимитом на легионеров. На поле выходят 11 иностранцев – а оказывается, что они и не иностранцы вовсе», – ругался Виталий Леонтьевич.

Виталий Мутко (ругается) Фото: Getty Images

Дело в том, что лимит на легионеров действовал с сезона-2005, но ограничение было фиктивным: если иностранец сыграл 10 матчей за сборную, то уже не считался гастарбайтером в РФПЛ. Но после феерического перфоманса «Динамо» все изменилось: уже в сезоне-2006 РФС утвердил лимит 7+4, который ужесточался до конца 2010-х.

Машине, Коштинья, Дерлей и остальные герои покинули «Динамо» в течение полутора сезонов. Только Данни принес бело-голубым профит, когда перешел в «Зенит» за 30 млн евро. Сам Алексей Федорычев после провала потерял интерес к клубу и в 2007-м избавился от акций.

История Федорычева в «Динамо», последовавший за этим лимит на легионеров и нынешние озарения РФС относительно его бесполезности – события, которые идеально характеризуют уровень футбольного менеджмента в РФ. Богач мечтал купить успех и строил топ-клуб из мешков с деньгами, а чиновники хотели прокачать русских игроков убийством конкуренции. Результат: 10-е место России в рейтинге коэффициентов УЕФА и 41-е – в рейтинге ФИФА. Эта история тянется уже 16 лет, но ее слоган еще в 93-м придумал бывший премьер России Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

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