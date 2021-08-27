Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала неудачный старт москвичей в новом сезоне под руководством Руя Витории.

«Все вопросы по игре «Спартака» к Попову, который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя.

Не я назначала Виторию – не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается», – цитирует Салихову Sport24

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24 мая 2021 года совет директоров «Спартака» утвердил Руя Виторию новым главным тренером команды. Его контракт рассчитан на два года.

«Спартак» потерпел 3 поражения в стартовых 6 турах РПЛ-2021/22 и расположился на 9-м месте. Команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА «Спартак» был безнадежен в ЛЧ. Но у Витории есть достижение 10/08/2021 В 21:59